Сьогоднішня ціна DEER TOKEN (DEER)

Поточна ціна DEER TOKEN (DEER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 248.62K USD. Ціна DEER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEER TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.67K USD

- зміна ціни DEER TOKEN протягом дня — -8.66%

- циркуляційна пропозиція – 501.75M USD

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