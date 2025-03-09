Ціна DEER TOKEN (DEER)
Поточна ціна DEER TOKEN (DEER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 248.62K USD. Ціна DEER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEER TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.67K USD
- зміна ціни DEER TOKEN протягом дня — -8.66%
- циркуляційна пропозиція – 501.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEER TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DEER TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEER TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEER TOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DEER TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.09%
-8.66%
-0.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don’t miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future.
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