Сьогоднішня ціна Decimated (DIO)

Поточна ціна Decimated (DIO) сьогодні становить 0.01220673 USD з ринковою капіталізацією $ 5.56M USD. Ціна DIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decimated:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.18K USD

- зміна ціни Decimated протягом дня — +4.71%

- циркуляційна пропозиція – 455.78M USD

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