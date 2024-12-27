Ціна Decimated (DIO)
Поточна ціна Decimated (DIO) сьогодні становить 0.01220673 USD з ринковою капіталізацією $ 5.56M USD. Ціна DIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decimated:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.18K USD
- зміна ціни Decimated протягом дня — +4.71%
- циркуляційна пропозиція – 455.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decimated до USD становила $ +0.00054911.
За останні 30 днів зміна ціни Decimated до USD становила $ +0.0010265139.
За останні 60 днів зміна ціни Decimated до USD становила $ +0.0007608357.
За останні 90 днів зміна ціни Decimated до USD становила $ +0.00142556351228329.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00054911
|+4.71%
|30 днів
|$ +0.0010265139
|+8.41%
|60 днів
|$ +0.0007608357
|+6.23%
|90 днів
|$ +0.00142556351228329
|+13.22%
Останній аналіз цін Decimated: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.66%
+4.71%
+11.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world.
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