Ціна DeBox (BOX)
Поточна ціна DeBox (BOX) сьогодні становить 0.00661379 USD з ринковою капіталізацією $ 1.64M USD. Ціна BOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeBox:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DeBox протягом дня — -2.29%
- циркуляційна пропозиція – 248.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeBox до USD становила $ -0.000155371851861572.
За останні 30 днів зміна ціни DeBox до USD становила $ +0.0000751915.
За останні 60 днів зміна ціни DeBox до USD становила $ -0.0033015080.
За останні 90 днів зміна ціни DeBox до USD становила $ -0.009953996029250426.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000155371851861572
|-2.29%
|30 днів
|$ +0.0000751915
|+1.14%
|60 днів
|$ -0.0033015080
|-49.91%
|90 днів
|$ -0.009953996029250426
|-60.08%
Останній аналіз цін DeBox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.70%
-2.29%
-9.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases.
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