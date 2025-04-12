Сьогоднішня ціна DeBox (BOX)

Поточна ціна DeBox (BOX) сьогодні становить 0.00661379 USD з ринковою капіталізацією $ 1.64M USD. Ціна BOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeBox:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DeBox протягом дня — -2.29%

- циркуляційна пропозиція – 248.74M USD

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