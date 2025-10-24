Інформація щодо ціни Data Ownership Protocol 2 (DOP2) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0079539 $ 0,0079539 $ 0,0079539 Мін. за 24 год $ 0,00911358 $ 0,00911358 $ 0,00911358 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0079539$ 0,0079539 $ 0,0079539 Макс. за 24 год $ 0,00911358$ 0,00911358 $ 0,00911358 Рекордний максимум $ 0,04226095$ 0,04226095 $ 0,04226095 Найнижча ціна $ 0,00751337$ 0,00751337 $ 0,00751337 Зміна ціни (за 1 год) +0,35% Зміна ціни (1 дн.) +3,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -36,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -36,81%

Актуальна ціна Data Ownership Protocol 2 (DOP2) становить $0,00909405. За останні 24 години DOP2 торгувався між мінімумом у $ 0,0079539 і максимумом у $ 0,00911358, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOP2 становить $ 0,04226095, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00751337.

Що стосується короткострокових результатів, то DOP2 змінився на +0,35% за останню годину, +3,29% за 24 години та на -36,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Ринкова капіталізація $ 8,25M$ 8,25M $ 8,25M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 174,75M$ 174,75M $ 174,75M Циркуляційне постачання 906,65M 906,65M 906,65M Загальна пропозиція 19 215 330 722,34372 19 215 330 722,34372 19 215 330 722,34372

Поточна ринкова капіталізація Data Ownership Protocol 2 — $ 8,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOP2 — 906,65M, зі загальною пропозицією 19215330722.34372. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 174,75M.