Актуальна ціна Data Ownership Protocol 2 сьогодні становить 0,00909405 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOP2 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOP2 на MEXC вже зараз.

Ціна Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOP2 до USD:

$0,00909421
$0,00909421
+3,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Data Ownership Protocol 2 (DOP2) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:47:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Data Ownership Protocol 2 (DOP2) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0079539
$ 0,0079539
Мін. за 24 год
$ 0,00911358
$ 0,00911358
Макс. за 24 год

$ 0,0079539
$ 0,0079539

$ 0,00911358
$ 0,00911358

$ 0,04226095
$ 0,04226095

$ 0,00751337
$ 0,00751337

+0,35%

+3,29%

-36,81%

-36,81%

Актуальна ціна Data Ownership Protocol 2 (DOP2) становить $0,00909405. За останні 24 години DOP2 торгувався між мінімумом у $ 0,0079539 і максимумом у $ 0,00911358, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOP2 становить $ 0,04226095, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00751337.

Що стосується короткострокових результатів, то DOP2 змінився на +0,35% за останню годину, +3,29% за 24 години та на -36,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

$ 8,25M
$ 8,25M

--
--

$ 174,75M
$ 174,75M

906,65M
906,65M

19 215 330 722,34372
19 215 330 722,34372

Поточна ринкова капіталізація Data Ownership Protocol 2 — $ 8,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOP2 — 906,65M, зі загальною пропозицією 19215330722.34372. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 174,75M.

Історія ціни Data Ownership Protocol 2 (DOP2) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Data Ownership Protocol 2 до USD становила $ +0,00028974.
За останні 30 днів зміна ціни Data Ownership Protocol 2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Data Ownership Protocol 2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Data Ownership Protocol 2 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00028974+3,29%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Flexible transparency for on-chain data and transactions

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Data Ownership Protocol 2 (USD)

Скільки коштуватиме Data Ownership Protocol 2 (DOP2) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Data Ownership Protocol 2 (DOP2) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Data Ownership Protocol 2.

Перегляньте прогноз ціни Data Ownership Protocol 2 вже зараз!

DOP2 до місцевих валют

Токеноміка Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Розуміння токеноміки Data Ownership Protocol 2 (DOP2) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOP2 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Скільки сьогодні коштує Data Ownership Protocol 2 (DOP2)?
Актуальна ціна DOP2 у USD становить 0,00909405 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOP2 до USD?
Поточна ціна DOP2 до USD — $ 0,00909405. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Data Ownership Protocol 2?
Ринкова капіталізація DOP2 — $ 8,25M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOP2?
Циркуляційна пропозиція DOP2 — 906,65M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOP2?
DOP2 досяг історичної максимальної ціни у 0,04226095 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOP2?
Історична мінімальна ціна DOP2 становила 0,00751337 USD.
Який обсяг торгівлі DOP2?
Актуальний обсяг торгівлі DOP2 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOP2 цього року?
DOP2 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOP2 для поглибленого аналізу.
