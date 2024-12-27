Сьогоднішня ціна DALGO (DALGO)

Поточна ціна DALGO (DALGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 214.25K USD. Ціна DALGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DALGO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.66 USD

- зміна ціни DALGO протягом дня — +2.27%

- циркуляційна пропозиція – 99.23B USD

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