Ціна DALGO (DALGO)
Поточна ціна DALGO (DALGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 214.25K USD. Ціна DALGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DALGO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.66 USD
- зміна ціни DALGO протягом дня — +2.27%
- циркуляційна пропозиція – 99.23B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DALGO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DALGO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DALGO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DALGO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.27%
|30 днів
|$ 0
|-39.17%
|60 днів
|$ 0
|+18.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DALGO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.85%
+2.27%
+7.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience. Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation.
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