Сьогоднішня ціна CyberDEX (CYDX)

Поточна ціна CyberDEX (CYDX) сьогодні становить 0.01461406 USD з ринковою капіталізацією $ 3.41M USD. Ціна CYDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CyberDEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.60K USD

- зміна ціни CyberDEX протягом дня — +11.96%

- циркуляційна пропозиція – 233.33M USD

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