Ціна CyberDEX (CYDX)
Поточна ціна CyberDEX (CYDX) сьогодні становить 0.01461406 USD з ринковою капіталізацією $ 3.41M USD. Ціна CYDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CyberDEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.60K USD
- зміна ціни CyberDEX протягом дня — +11.96%
- циркуляційна пропозиція – 233.33M USD
Отримуйте оновлення цін CYDX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CYDX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CyberDEX до USD становила $ +0.00156106.
За останні 30 днів зміна ціни CyberDEX до USD становила $ -0.0041430158.
За останні 60 днів зміна ціни CyberDEX до USD становила $ -0.0070656875.
За останні 90 днів зміна ціни CyberDEX до USD становила $ -0.03087070265516729.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00156106
|+11.96%
|30 днів
|$ -0.0041430158
|-28.34%
|60 днів
|$ -0.0070656875
|-48.34%
|90 днів
|$ -0.03087070265516729
|-67.87%
Останній аналіз цін CyberDEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
+11.96%
+19.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CYDX до AUD
A$0.0235286366
|1 CYDX до GBP
￡0.0115451074
|1 CYDX до EUR
€0.013883357
|1 CYDX до USD
$0.01461406
|1 CYDX до MYR
RM0.0653248482
|1 CYDX до TRY
₺0.5149994744
|1 CYDX до JPY
¥2.3071216522
|1 CYDX до RUB
₽1.5033483522
|1 CYDX до INR
₹1.2499405518
|1 CYDX до IDR
Rp235.7106121618
|1 CYDX до PHP
₱0.8502460108
|1 CYDX до EGP
￡E.0.7432710916
|1 CYDX до BRL
R$0.0903148908
|1 CYDX до CAD
C$0.0210442464
|1 CYDX до BDT
৳1.743457358
|1 CYDX до NGN
₦22.6222725988
|1 CYDX до UAH
₴0.6117445516
|1 CYDX до VES
Bs0.74531706
|1 CYDX до PKR
Rs4.0616856958
|1 CYDX до KZT
₸7.5602916598
|1 CYDX до THB
฿0.4984855866
|1 CYDX до TWD
NT$0.480071871
|1 CYDX до CHF
Fr0.0130065134
|1 CYDX до HKD
HK$0.1134051056
|1 CYDX до MAD
.د.م0.1470174436