Сьогоднішня ціна cUNI (CUNI)

Поточна ціна cUNI (CUNI) сьогодні становить 0.288352 USD з ринковою капіталізацією $ 11.29M USD. Ціна CUNI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cUNI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.33 USD

- зміна ціни cUNI протягом дня — +8.84%

- циркуляційна пропозиція – 39.14M USD

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