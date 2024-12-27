Ціна cUNI (CUNI)
Поточна ціна cUNI (CUNI) сьогодні становить 0.288352 USD з ринковою капіталізацією $ 11.29M USD. Ціна CUNI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cUNI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.33 USD
- зміна ціни cUNI протягом дня — +8.84%
- циркуляційна пропозиція – 39.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cUNI до USD становила $ +0.02341686.
За останні 30 днів зміна ціни cUNI до USD становила $ +0.0604487291.
За останні 60 днів зміна ціни cUNI до USD становила $ +0.2552256608.
За останні 90 днів зміна ціни cUNI до USD становила $ +0.1338596821302431.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02341686
|+8.84%
|30 днів
|$ +0.0604487291
|+20.96%
|60 днів
|$ +0.2552256608
|+88.51%
|90 днів
|$ +0.1338596821302431
|+86.64%
Останній аналіз цін cUNI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.31%
+8.84%
+17.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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