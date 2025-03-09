Сьогоднішня ціна CryptoBlades (SKILL)

Поточна ціна CryptoBlades (SKILL) сьогодні становить 0.113446 USD з ринковою капіталізацією $ 113.55K USD. Ціна SKILL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoBlades:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 240.36 USD

- зміна ціни CryptoBlades протягом дня — -3.45%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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