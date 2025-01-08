Сьогоднішня ціна CryptoAutos (AUTOS)

Поточна ціна CryptoAutos (AUTOS) сьогодні становить 0.051672 USD з ринковою капіталізацією $ 16.70M USD. Ціна AUTOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoAutos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66M USD

- зміна ціни CryptoAutos протягом дня — -18.52%

- циркуляційна пропозиція – 324.06M USD

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