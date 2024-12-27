Сьогоднішня ціна Crying Cat (CRYING)

Поточна ціна Crying Cat (CRYING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 247.28K USD. Ціна CRYING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crying Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.12K USD

- зміна ціни Crying Cat протягом дня — +4.41%

- циркуляційна пропозиція – 962.67M USD

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