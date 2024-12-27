Ціна Crying Cat (CRYING)
Поточна ціна Crying Cat (CRYING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 247.28K USD. Ціна CRYING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crying Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.12K USD
- зміна ціни Crying Cat протягом дня — +4.41%
- циркуляційна пропозиція – 962.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crying Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crying Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crying Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crying Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.41%
|30 днів
|$ 0
|-45.76%
|60 днів
|$ 0
|-58.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crying Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.75%
+4.41%
-13.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more.
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