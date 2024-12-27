Сьогоднішня ціна CROW (CROW)

Поточна ціна CROW (CROW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 161.57K USD. Ціна CROW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CROW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20K USD

- зміна ціни CROW протягом дня — -12.26%

- циркуляційна пропозиція – 970.80M USD

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