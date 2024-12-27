Ціна CROW (CROW)
Поточна ціна CROW (CROW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 161.57K USD. Ціна CROW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CROW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20K USD
- зміна ціни CROW протягом дня — -12.26%
- циркуляційна пропозиція – 970.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CROW до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CROW до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CROW до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CROW до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.26%
|30 днів
|$ 0
|+32.03%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CROW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.72%
-12.26%
-8.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Memecoin on Solana Chain. Try to make Cult of Crow for Community with Pfp on our website. you can make by yourself . Visit our Website https://thecrow.farm/ The Crow, Enemy of Farmers and Jeets Since The Beginning of Time. Community Take Over to help Crow defeat Farmers & Jeets. We will Keep Building together with Community. Fight Jeeters, Farmers etc. I Sure each Holder will win here. Join Us. Lets Make a Big and Strong Community and be $CROW number 1 on SOLANA MEMECOIN. LFG
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