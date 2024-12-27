Сьогоднішня ціна Cronos ID (CROID)

Поточна ціна Cronos ID (CROID) сьогодні становить 0.071934 USD з ринковою капіталізацією $ 10.03M USD. Ціна CROID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cronos ID:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.63K USD

- зміна ціни Cronos ID протягом дня — +0.71%

- циркуляційна пропозиція – 139.40M USD

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