Ціна Cronos ID (CROID)
Поточна ціна Cronos ID (CROID) сьогодні становить 0.071934 USD з ринковою капіталізацією $ 10.03M USD. Ціна CROID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cronos ID:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.63K USD
- зміна ціни Cronos ID протягом дня — +0.71%
- циркуляційна пропозиція – 139.40M USD
Отримуйте оновлення цін CROID до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CROID.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cronos ID до USD становила $ +0.00050448.
За останні 30 днів зміна ціни Cronos ID до USD становила $ -0.0195703352.
За останні 60 днів зміна ціни Cronos ID до USD становила $ +0.0476566490.
За останні 90 днів зміна ціни Cronos ID до USD становила $ +0.01963194260884419.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00050448
|+0.71%
|30 днів
|$ -0.0195703352
|-27.20%
|60 днів
|$ +0.0476566490
|+66.25%
|90 днів
|$ +0.01963194260884419
|+37.54%
Останній аналіз цін Cronos ID: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+0.71%
-3.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: * Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease * The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors. * Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem. 1. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations 2. Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CROID до AUD
A$0.11581374
|1 CROID до GBP
￡0.05682786
|1 CROID до EUR
€0.06905664
|1 CROID до USD
$0.071934
|1 CROID до MYR
RM0.32154498
|1 CROID до TRY
₺2.53495416
|1 CROID до JPY
¥11.35262388
|1 CROID до RUB
₽7.38186708
|1 CROID до INR
₹6.15323436
|1 CROID до IDR
Rp1,160.22564402
|1 CROID до PHP
₱4.18512012
|1 CROID до EGP
￡E.3.65928258
|1 CROID до BRL
R$0.44383278
|1 CROID до CAD
C$0.10358496
|1 CROID до BDT
৳8.5817262
|1 CROID до NGN
₦111.35239332
|1 CROID до UAH
₴3.01115724
|1 CROID до VES
Bs3.668634
|1 CROID до PKR
Rs19.99261662
|1 CROID до KZT
₸37.21361622
|1 CROID до THB
฿2.45151072
|1 CROID до TWD
NT$2.3630319
|1 CROID до CHF
Fr0.0647406
|1 CROID до HKD
HK$0.55820784
|1 CROID до MAD
.د.م0.72365604