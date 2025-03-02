Ціна Create (CREATE)
Поточна ціна Create (CREATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 474.19K USD. Ціна CREATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Create:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.33K USD
- зміна ціни Create протягом дня — -20.09%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Create до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Create до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Create до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Create до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-20.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Create: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-20.09%
-1.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025.
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