Сьогоднішня ціна Create (CREATE)

Поточна ціна Create (CREATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 474.19K USD. Ціна CREATE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Create:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.33K USD

- зміна ціни Create протягом дня — -20.09%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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