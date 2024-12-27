Сьогоднішня ціна CoTrader (COT)

Поточна ціна CoTrader (COT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 201.41K USD. Ціна COT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoTrader:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 302.13 USD

- зміна ціни CoTrader протягом дня — -0.41%

- циркуляційна пропозиція – 18.89B USD

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