Сьогоднішня ціна Colon (COLON)

Поточна ціна Colon (COLON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 408.29K USD. Ціна COLON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Colon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.91K USD

- зміна ціни Colon протягом дня — +2.59%

- циркуляційна пропозиція – 981.46M USD

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