Ціна Colon (COLON)
Поточна ціна Colon (COLON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 408.29K USD. Ціна COLON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Colon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.91K USD
- зміна ціни Colon протягом дня — +2.59%
- циркуляційна пропозиція – 981.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Colon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Colon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Colon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Colon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.59%
|30 днів
|$ 0
|-57.56%
|60 днів
|$ 0
|-58.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Colon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.24%
+2.59%
+5.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Colon is the Father of Doge. Since Doge came first on blockchain, so Colon is the precedent of all dog memecoins ever to exist (including the OG Shiba, Floki, Bonk, Kishu, Neiro and Doge's family).... Colon is the Father of Doge. Since Doge came first on blockchain, so Colon is the precedent of all dog memecoins ever to exist (including the OG Shiba, Floki, Bonk, Kishu, Neiro and Doge's family)....
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