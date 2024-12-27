Ціна COFFEE (COFE)
Поточна ціна COFFEE (COFE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.89M USD. Ціна COFE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COFFEE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.84K USD
- зміна ціни COFFEE протягом дня — +7.79%
- циркуляційна пропозиція – 8.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COFFEE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни COFFEE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни COFFEE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни COFFEE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.79%
|30 днів
|$ 0
|+46.69%
|60 днів
|$ 0
|+48.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COFFEE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
+7.79%
+15.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total.
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