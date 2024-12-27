Сьогоднішня ціна COFFEE (COFE)

Поточна ціна COFFEE (COFE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.89M USD. Ціна COFE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності COFFEE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.84K USD

- зміна ціни COFFEE протягом дня — +7.79%

- циркуляційна пропозиція – 8.00B USD

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