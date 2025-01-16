Ціна Clippy (CLIPPY)
Поточна ціна Clippy (CLIPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLIPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clippy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.31 USD
- зміна ціни Clippy протягом дня — +4.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clippy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Clippy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Clippy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Clippy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.69%
|30 днів
|$ 0
|-21.03%
|60 днів
|$ 0
|-37.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Clippy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+4.69%
-5.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Clippy, the virtual personal assistant from Microsoft Office Applications, makes his way to the Solana blockchain with $CLIPPY
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