Сьогоднішня ціна Clippy (CLIPPY)

Поточна ціна Clippy (CLIPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLIPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clippy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.31 USD

- зміна ціни Clippy протягом дня — +4.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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