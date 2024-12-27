Сьогоднішня ціна Chuck (CHUCK)

Поточна ціна Chuck (CHUCK) сьогодні становить 0.00158844 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна CHUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chuck:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.77K USD

- зміна ціни Chuck протягом дня — +0.15%

- циркуляційна пропозиція – 884.32M USD

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