Ціна Chuck (CHUCK)
Поточна ціна Chuck (CHUCK) сьогодні становить 0.00158844 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна CHUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chuck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.77K USD
- зміна ціни Chuck протягом дня — +0.15%
- циркуляційна пропозиція – 884.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chuck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chuck до USD становила $ -0.0006522010.
За останні 60 днів зміна ціни Chuck до USD становила $ -0.0002631508.
За останні 90 днів зміна ціни Chuck до USD становила $ -0.0004383577629265022.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.15%
|30 днів
|$ -0.0006522010
|-41.05%
|60 днів
|$ -0.0002631508
|-16.56%
|90 днів
|$ -0.0004383577629265022
|-21.62%
Останній аналіз цін Chuck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
+0.15%
-2.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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