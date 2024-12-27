Ціна ChompCoin (CHOMP)
Поточна ціна ChompCoin (CHOMP) сьогодні становить 0.079412 USD з ринковою капіталізацією $ 7.46M USD. Ціна CHOMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChompCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 170.67K USD
- зміна ціни ChompCoin протягом дня — -0.44%
- циркуляційна пропозиція – 93.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChompCoin до USD становила $ -0.00035255278808683.
За останні 30 днів зміна ціни ChompCoin до USD становила $ -0.0359559430.
За останні 60 днів зміна ціни ChompCoin до USD становила $ -0.0002568104.
За останні 90 днів зміна ціни ChompCoin до USD становила $ -0.04328847972228232.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00035255278808683
|-0.44%
|30 днів
|$ -0.0359559430
|-45.27%
|60 днів
|$ -0.0002568104
|-0.32%
|90 днів
|$ -0.04328847972228232
|-35.27%
Останній аналіз цін ChompCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.78%
-0.44%
+12.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chomp is Base's fiercest little fuzzball! Orange is the new blue, so join our chompunity, and Lettuce Cook!
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