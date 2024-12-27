Сьогоднішня ціна ChompCoin (CHOMP)

Поточна ціна ChompCoin (CHOMP) сьогодні становить 0.079412 USD з ринковою капіталізацією $ 7.46M USD. Ціна CHOMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ChompCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 170.67K USD

- зміна ціни ChompCoin протягом дня — -0.44%

- циркуляційна пропозиція – 93.69M USD

Отримуйте оновлення цін CHOMP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHOMP.