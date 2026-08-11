Сьогоднішня ціна Checkr

Поточна ціна Checkr ($CHECKR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $CHECKR до USD становить $ 0 за $CHECKR.

Checkr наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 272, з циркуляційною пропозицією у 34,33B $CHECKR. Протягом останніх 24 годин $CHECKR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $CHECKR змінився на +0,40% за останню годину та на -1,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Checkr ($CHECKR)

Ринкова капіталізація $ 22,27K$ 22,27K $ 22,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 64,88K$ 64,88K $ 64,88K Циркуляційне постачання 34,33B 34,33B 34,33B Загальна пропозиція 96 503 826 514,7292 96 503 826 514,7292 96 503 826 514,7292

Поточна ринкова капіталізація Checkr — $ 22,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $CHECKR — 34,33B, зі загальною пропозицією 96503826514.7292. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 64,88K.