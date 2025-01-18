Сьогоднішня ціна ChAtoshI (CHATOSHI)

Поточна ціна ChAtoshI (CHATOSHI) сьогодні становить 0.00453693 USD з ринковою капіталізацією $ 4.54M USD. Ціна CHATOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ChAtoshI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 631.65K USD

- зміна ціни ChAtoshI протягом дня — -8.96%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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