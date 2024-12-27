Сьогоднішня ціна Chainflip (FLIP)

Поточна ціна Chainflip (FLIP) сьогодні становить 1.079 USD з ринковою капіталізацією $ 67.47M USD. Ціна FLIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chainflip:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45M USD

- зміна ціни Chainflip протягом дня — +0.52%

- циркуляційна пропозиція – 62.43M USD

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