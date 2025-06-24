Ціна Cedar (CDR)
Поточна ціна Cedar (CDR) сьогодні становить 0,01866829 USD з ринковою капіталізацією $ 18,64M USD. Ціна CDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cedar:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cedar протягом дня — +8,78%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cedar до USD становила $ +0,00150652.
За останні 30 днів зміна ціни Cedar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cedar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cedar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00150652
|+8,78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cedar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,13%
+8,78%
+4,16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3.
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