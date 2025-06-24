Сьогоднішня ціна Cedar (CDR)

Поточна ціна Cedar (CDR) сьогодні становить 0,01866829 USD з ринковою капіталізацією $ 18,64M USD. Ціна CDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cedar:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cedar протягом дня — +8,78%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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