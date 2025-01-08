Ціна capybara (CAPY)
Поточна ціна capybara (CAPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.98K USD. Ціна CAPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності capybara:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.22 USD
- зміна ціни capybara протягом дня — -6.78%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни capybara до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни capybara до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни capybara до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни capybara до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.78%
|30 днів
|$ 0
|-31.44%
|60 днів
|$ 0
|+65.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін capybara: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-6.78%
-9.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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