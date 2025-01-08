Сьогоднішня ціна Cakedog (CAKEDOG)

Поточна ціна Cakedog (CAKEDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 196.06K USD. Ціна CAKEDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cakedog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.80K USD

- зміна ціни Cakedog протягом дня — -17.67%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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