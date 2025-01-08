Ціна Cakedog (CAKEDOG)
Поточна ціна Cakedog (CAKEDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 196.06K USD. Ціна CAKEDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cakedog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.80K USD
- зміна ціни Cakedog протягом дня — -17.67%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cakedog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cakedog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cakedog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cakedog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.67%
|30 днів
|$ 0
|-91.90%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cakedog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.95%
-17.67%
-52.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cakedog is the first token to launch from pancakeswap’s new platform SpringBoard. It is a platform similar to pump.fun but on BSC and launched by a respected DEX. Cakedog brings together lovers of cake and all dog lovers. It is a CTO project where to community has been contributing to content. Cakedog will produce 2D & 3D animation and produce viral content for social media. Cakedog aims to bring exposure to the BNB chain through content and gain pancakeswap’s recognition.
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