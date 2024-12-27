Сьогоднішня ціна Bytecoin (BCN)

Поточна ціна Bytecoin (BCN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.46M USD. Ціна BCN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bytecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.54 USD

- зміна ціни Bytecoin протягом дня — +1.24%

- циркуляційна пропозиція – 184.02B USD

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