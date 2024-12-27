Ціна Burrow (BRRR)
Поточна ціна Burrow (BRRR) сьогодні становить 0.00677687 USD з ринковою капіталізацією $ 4.11M USD. Ціна BRRR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Burrow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.82K USD
- зміна ціни Burrow протягом дня — +3.29%
- циркуляційна пропозиція – 606.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Burrow до USD становила $ +0.00021606.
За останні 30 днів зміна ціни Burrow до USD становила $ +0.0005792407.
За останні 60 днів зміна ціни Burrow до USD становила $ +0.0010508241.
За останні 90 днів зміна ціни Burrow до USD становила $ -0.001218278698391862.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021606
|+3.29%
|30 днів
|$ +0.0005792407
|+8.55%
|60 днів
|$ +0.0010508241
|+15.51%
|90 днів
|$ -0.001218278698391862
|-15.23%
Останній аналіз цін Burrow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.13%
+3.29%
+6.86%
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