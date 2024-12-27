Сьогоднішня ціна Burrow (BRRR)

Поточна ціна Burrow (BRRR) сьогодні становить 0.00677687 USD з ринковою капіталізацією $ 4.11M USD. Ціна BRRR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Burrow:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.82K USD

- зміна ціни Burrow протягом дня — +3.29%

- циркуляційна пропозиція – 606.22M USD

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