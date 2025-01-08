Ціна Burp (BURP)
Поточна ціна Burp (BURP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BURP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Burp:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.52 USD
- зміна ціни Burp протягом дня — -6.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Burp до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Burp до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Burp до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Burp до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.54%
|30 днів
|$ 0
|-18.94%
|60 днів
|$ 0
|-28.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Burp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-6.54%
-3.71%
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