Сьогоднішня ціна Burp (BURP)

Поточна ціна Burp (BURP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BURP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Burp:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.52 USD

- зміна ціни Burp протягом дня — -6.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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