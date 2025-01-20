Ціна Buffy (BUFFY)
Поточна ціна Buffy (BUFFY) сьогодні становить 0.062381 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUFFY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Buffy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 208.12 USD
- зміна ціни Buffy протягом дня — -4.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Buffy до USD становила $ -0.00277735503412073.
За останні 30 днів зміна ціни Buffy до USD становила $ -0.0104324986.
За останні 60 днів зміна ціни Buffy до USD становила $ -0.0199541660.
За останні 90 днів зміна ціни Buffy до USD становила $ -0.04050784567986481.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00277735503412073
|-4.26%
|30 днів
|$ -0.0104324986
|-16.72%
|60 днів
|$ -0.0199541660
|-31.98%
|90 днів
|$ -0.04050784567986481
|-39.37%
Останній аналіз цін Buffy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.91%
-4.26%
-15.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Buffy is a memecoin on the Ton Blockchain, honoring Pavel Durov’s (Telegram Owner) pet dog, Buffy.
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