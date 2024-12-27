Ціна BTSE Token (BTSE)
Поточна ціна BTSE Token (BTSE) сьогодні становить 0.998248 USD з ринковою капіталізацією $ 161.78M USD. Ціна BTSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BTSE Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 395.87K USD
- зміна ціни BTSE Token протягом дня — +1.90%
- циркуляційна пропозиція – 162.06M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BTSE Token до USD становила $ +0.01859714.
За останні 30 днів зміна ціни BTSE Token до USD становила $ +0.6379641251.
За останні 60 днів зміна ціни BTSE Token до USD становила $ +1.0680158521.
За останні 90 днів зміна ціни BTSE Token до USD становила $ +0.4905346072817002.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01859714
|+1.90%
|30 днів
|$ +0.6379641251
|+63.91%
|60 днів
|$ +1.0680158521
|+106.99%
|90 днів
|$ +0.4905346072817002
|+96.62%
Останній аналіз цін BTSE Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.53%
+1.90%
+31.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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