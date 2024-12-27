Сьогоднішня ціна BTSE Token (BTSE)

Поточна ціна BTSE Token (BTSE) сьогодні становить 0.998248 USD з ринковою капіталізацією $ 161.78M USD. Ціна BTSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BTSE Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 395.87K USD

- зміна ціни BTSE Token протягом дня — +1.90%

- циркуляційна пропозиція – 162.06M USD

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