Ціна Brian (BRIAN)
Поточна ціна Brian (BRIAN) сьогодні становить 0.0028285 USD з ринковою капіталізацією $ 2.75M USD. Ціна BRIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brian:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.41K USD
- зміна ціни Brian протягом дня — +4.80%
- циркуляційна пропозиція – 972.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brian до USD становила $ +0.00012951.
За останні 30 днів зміна ціни Brian до USD становила $ +0.0012803756.
За останні 60 днів зміна ціни Brian до USD становила $ +0.0172485937.
За останні 90 днів зміна ціни Brian до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012951
|+4.80%
|30 днів
|$ +0.0012803756
|+45.27%
|60 днів
|$ +0.0172485937
|+609.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brian: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.06%
+4.80%
-21.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.
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