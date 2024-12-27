Сьогоднішня ціна Brian (BRIAN)

Поточна ціна Brian (BRIAN) сьогодні становить 0.0028285 USD з ринковою капіталізацією $ 2.75M USD. Ціна BRIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brian:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.41K USD

- зміна ціни Brian протягом дня — +4.80%

- циркуляційна пропозиція – 972.03M USD

Отримуйте оновлення цін BRIAN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BRIAN.