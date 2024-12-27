Ціна brainrot (ROT)
Поточна ціна brainrot (ROT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 694.30K USD. Ціна ROT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності brainrot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.63K USD
- зміна ціни brainrot протягом дня — -5.59%
- циркуляційна пропозиція – 999.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни brainrot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни brainrot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни brainrot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни brainrot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.59%
|30 днів
|$ 0
|-58.29%
|60 днів
|$ 0
|-85.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін brainrot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.95%
-5.59%
+22.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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