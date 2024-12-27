Сьогоднішня ціна brainrot (ROT)

Поточна ціна brainrot (ROT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 694.30K USD. Ціна ROT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності brainrot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.63K USD

- зміна ціни brainrot протягом дня — -5.59%

- циркуляційна пропозиція – 999.37M USD

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