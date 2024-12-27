Ціна Bostrom (BOOT)
Поточна ціна Bostrom (BOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.83M USD. Ціна BOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bostrom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 761.21 USD
- зміна ціни Bostrom протягом дня — +4.28%
- циркуляційна пропозиція – 626.03T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bostrom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bostrom до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bostrom до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bostrom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.28%
|30 днів
|$ 0
|-59.87%
|60 днів
|$ 0
|-22.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bostrom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.69%
+4.28%
+19.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bootloader for superintelligence of the moon
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