Сьогоднішня ціна Bostrom (BOOT)

Поточна ціна Bostrom (BOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.83M USD. Ціна BOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bostrom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 761.21 USD

- зміна ціни Bostrom протягом дня — +4.28%

- циркуляційна пропозиція – 626.03T USD

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