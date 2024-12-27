Сьогоднішня ціна BORED (BORED)

Поточна ціна BORED (BORED) сьогодні становить 0.00838289 USD з ринковою капіталізацією $ 8.42M USD. Ціна BORED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BORED:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.00K USD

- зміна ціни BORED протягом дня — +5.82%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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