Ціна BORED (BORED)
Поточна ціна BORED (BORED) сьогодні становить 0.00838289 USD з ринковою капіталізацією $ 8.42M USD. Ціна BORED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BORED:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.00K USD
- зміна ціни BORED протягом дня — +5.82%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BORED до USD становила $ +0.00046115.
За останні 30 днів зміна ціни BORED до USD становила $ -0.0001861781.
За останні 60 днів зміна ціни BORED до USD становила $ -0.0045103368.
За останні 90 днів зміна ціни BORED до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00046115
|+5.82%
|30 днів
|$ -0.0001861781
|-2.22%
|60 днів
|$ -0.0045103368
|-53.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BORED: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.92%
+5.82%
+14.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide.
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