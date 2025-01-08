Ціна Boe (BOE)
Поточна ціна Boe (BOE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.55K USD
- зміна ціни Boe протягом дня — -12.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.10%
|30 днів
|$ 0
|-36.72%
|60 днів
|$ 0
|+17.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.09%
-12.10%
-10.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the boundless sea of BaseChain, a legend is born. Boe, the azure mariner, sails forth, a beacon of laughter and boldness in its wake. Not just a meme coin, but a herald of an NFT meme project, charting unexplored territories. Its quest: to anchor deep within the heart of digital finance, transforming the fleeting waves of trend into the permanent gold of innovation.
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