Сьогоднішня ціна BOBER (BOBER)

Поточна ціна BOBER (BOBER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOBER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOBER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.46K USD

- зміна ціни BOBER протягом дня — -11.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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