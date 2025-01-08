Ціна BOBER (BOBER)
Поточна ціна BOBER (BOBER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOBER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOBER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.46K USD
- зміна ціни BOBER протягом дня — -11.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BOBER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOBER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOBER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOBER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOBER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOBER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.41%
|30 днів
|$ 0
|-56.59%
|60 днів
|$ 0
|+144.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOBER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.10%
-11.41%
-7.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme token created by some members of the MultiversX team and some community members.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BOBER до AUD
A$--
|1 BOBER до GBP
￡--
|1 BOBER до EUR
€--
|1 BOBER до USD
$--
|1 BOBER до MYR
RM--
|1 BOBER до TRY
₺--
|1 BOBER до JPY
¥--
|1 BOBER до RUB
₽--
|1 BOBER до INR
₹--
|1 BOBER до IDR
Rp--
|1 BOBER до PHP
₱--
|1 BOBER до EGP
￡E.--
|1 BOBER до BRL
R$--
|1 BOBER до CAD
C$--
|1 BOBER до BDT
৳--
|1 BOBER до NGN
₦--
|1 BOBER до UAH
₴--
|1 BOBER до VES
Bs--
|1 BOBER до PKR
Rs--
|1 BOBER до KZT
₸--
|1 BOBER до THB
฿--
|1 BOBER до TWD
NT$--
|1 BOBER до CHF
Fr--
|1 BOBER до HKD
HK$--
|1 BOBER до MAD
.د.م--