Сьогоднішня ціна BNBEE (BEE)

Поточна ціна BNBEE (BEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BNBEE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.23K USD

- зміна ціни BNBEE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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