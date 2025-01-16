Ціна BNBEE (BEE)
Поточна ціна BNBEE (BEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BNBEE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.23K USD
- зміна ціни BNBEE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BNBEE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BNBEE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BNBEE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BNBEE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-37.92%
|60 днів
|$ 0
|-25.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BNBEE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BNBEE is the brainchild of a few BNB OGs, who wanted to bring eyes back onto the chain that deserves the attention the most. The following Beemap is a quick, insightful look at some goals that the community can aim to hit, together. BEE is a meme coin, serving as tokenized attention on the BNB Chain. It provides no inherent value or utility, and there is no formal in-house team and roadmap. As a meme coin, it is extremely volatile. The token has no use and exists for the community to band together around. Please consult your personal financial advisor if you are unsure how to proceed.
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