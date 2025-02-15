Сьогоднішня ціна bm (BM)

Поточна ціна bm (BM) сьогодні становить 0.00344233 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 868.37K USD

- зміна ціни bm протягом дня — -14.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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