Сьогоднішня ціна BloodLoop ($BLS)

Поточна ціна BloodLoop ($BLS) сьогодні становить 0.119163 USD з ринковою капіталізацією $ 10.47M USD. Ціна $BLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BloodLoop:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.89K USD

- зміна ціни BloodLoop протягом дня — -1.95%

- циркуляційна пропозиція – 87.74M USD

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