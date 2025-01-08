Сьогоднішня ціна Blockchain Web Services (BWS)

Поточна ціна Blockchain Web Services (BWS) сьогодні становить 0.01225635 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BWS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blockchain Web Services:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.84K USD

- зміна ціни Blockchain Web Services протягом дня — -11.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BWS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BWS.