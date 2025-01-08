Ціна Blockchain Web Services (BWS)
Поточна ціна Blockchain Web Services (BWS) сьогодні становить 0.01225635 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BWS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blockchain Web Services:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.84K USD
- зміна ціни Blockchain Web Services протягом дня — -11.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blockchain Web Services до USD становила $ -0.00160062714522959.
За останні 30 днів зміна ціни Blockchain Web Services до USD становила $ -0.0030206399.
За останні 60 днів зміна ціни Blockchain Web Services до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blockchain Web Services до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00160062714522959
|-11.55%
|30 днів
|$ -0.0030206399
|-24.64%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blockchain Web Services: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
-11.55%
-23.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone.
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