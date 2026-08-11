Сьогоднішня ціна Blockchain Bets

Поточна ціна Blockchain Bets (BCB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BCB до USD становить $ 0 за BCB.

Blockchain Bets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 114 254, з циркуляційною пропозицією у 877,67M BCB. Протягом останніх 24 годин BCB торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,059296, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BCB змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,62.

Ринкова інформація щодо Blockchain Bets (BCB)

Ринкова капіталізація $ 114,25K$ 114,25K $ 114,25K Обсяг (за 24 год) $ 15,62$ 15,62 $ 15,62 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 114,25K$ 114,25K $ 114,25K Циркуляційне постачання 877,67M 877,67M 877,67M Загальна пропозиція 877 672 966,0 877 672 966,0 877 672 966,0

Поточна ринкова капіталізація Blockchain Bets — $ 114,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,62. Циркуляційна пропозиція BCB — 877,67M, зі загальною пропозицією 877672966.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,25K.