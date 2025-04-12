Сьогоднішня ціна blinkdotfun (BLINK)

Поточна ціна blinkdotfun (BLINK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 301.20K USD. Ціна BLINK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності blinkdotfun:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни blinkdotfun протягом дня — +0.92%

- циркуляційна пропозиція – 999.58M USD

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