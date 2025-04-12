Ціна blinkdotfun (BLINK)
Поточна ціна blinkdotfun (BLINK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 301.20K USD. Ціна BLINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності blinkdotfun:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни blinkdotfun протягом дня — +0.92%
- циркуляційна пропозиція – 999.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни blinkdotfun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни blinkdotfun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни blinkdotfun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни blinkdotfun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.92%
|30 днів
|$ 0
|-39.92%
|60 днів
|$ 0
|-82.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін blinkdotfun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.62%
+0.92%
-4.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
blnk.fun turns X into a token launchpad with Solana blinks. Use blinks to engage with users anywhere online on Solana. No-code blink creator, blink trading platform, and more. Blinks unbundle product experiences from the apps and sites they are siloed in and make them usable everywhere. This is a profound change to the way products are built and used on the internet. You can now trade tweets and interact on-chain using blinks.
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