Ціна BlackPool (BPT)
Поточна ціна BlackPool (BPT) сьогодні становить 0.03556263 USD з ринковою капіталізацією $ 535.00K USD. Ціна BPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlackPool:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.76 USD
- зміна ціни BlackPool протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 15.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlackPool до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlackPool до USD становила $ -0.0091687892.
За останні 60 днів зміна ціни BlackPool до USD становила $ -0.0004769659.
За останні 90 днів зміна ціни BlackPool до USD становила $ -0.00511187404619841.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.15%
|30 днів
|$ -0.0091687892
|-25.78%
|60 днів
|$ -0.0004769659
|-1.34%
|90 днів
|$ -0.00511187404619841
|-12.56%
Останній аналіз цін BlackPool: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-0.15%
-5.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees.
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