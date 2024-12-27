Сьогоднішня ціна BlackPool (BPT)

Поточна ціна BlackPool (BPT) сьогодні становить 0.03556263 USD з ринковою капіталізацією $ 535.00K USD. Ціна BPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlackPool:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.76 USD

- зміна ціни BlackPool протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 15.04M USD

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