Ціна BitCone (CONE)
Поточна ціна BitCone (CONE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 622.59K USD. Ціна CONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitCone:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 767.42 USD
- зміна ціни BitCone протягом дня — +3.23%
- циркуляційна пропозиція – 587.29B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitCone до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BitCone до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BitCone до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitCone до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.23%
|30 днів
|$ 0
|+5.29%
|60 днів
|$ 0
|-24.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitCone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.21%
+3.23%
+11.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls. BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits. BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz!
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