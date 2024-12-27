Сьогоднішня ціна BitCone (CONE)

Поточна ціна BitCone (CONE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 622.59K USD. Ціна CONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitCone:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 767.42 USD

- зміна ціни BitCone протягом дня — +3.23%

- циркуляційна пропозиція – 587.29B USD

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