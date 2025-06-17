Сьогоднішня ціна Bitcast (SN93)

Поточна ціна Bitcast (SN93) сьогодні становить 1,2 USD з ринковою капіталізацією $ 386,50K USD. Ціна SN93 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcast:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bitcast протягом дня — +0,12%

- циркуляційна пропозиція – 324,32K USD

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