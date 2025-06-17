Ціна Bitcast (SN93)
Поточна ціна Bitcast (SN93) сьогодні становить 1,2 USD з ринковою капіталізацією $ 386,50K USD. Ціна SN93 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcast:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bitcast протягом дня — +0,12%
- циркуляційна пропозиція – 324,32K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcast до USD становила $ +0,00146617.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcast до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcast до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcast до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00146617
|+0,12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitcast: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,77%
+0,12%
-21,86%
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NT$35,304
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