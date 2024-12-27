Сьогоднішня ціна BinStarter (BSR)

Поточна ціна BinStarter (BSR) сьогодні становить 0.04867022 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна BSR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BinStarter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.15K USD

- зміна ціни BinStarter протягом дня — -0.54%

- циркуляційна пропозиція – 37.60M USD

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