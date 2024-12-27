Ціна BinStarter (BSR)
Поточна ціна BinStarter (BSR) сьогодні становить 0.04867022 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна BSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BinStarter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.15K USD
- зміна ціни BinStarter протягом дня — -0.54%
- циркуляційна пропозиція – 37.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BinStarter до USD становила $ -0.00026437635860009.
За останні 30 днів зміна ціни BinStarter до USD становила $ -0.0094614712.
За останні 60 днів зміна ціни BinStarter до USD становила $ -0.0035413279.
За останні 90 днів зміна ціни BinStarter до USD становила $ -0.01045880946028753.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00026437635860009
|-0.54%
|30 днів
|$ -0.0094614712
|-19.43%
|60 днів
|$ -0.0035413279
|-7.27%
|90 днів
|$ -0.01045880946028753
|-17.68%
Останній аналіз цін BinStarter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-0.54%
-12.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BinStarter is a multi-chain launchpad with insure protocol.
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