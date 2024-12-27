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Ціна BinStarter (BSR)

USD

Графік ціни BinStarter (BSR) в реальному часі

$0.04867022
$0.04867022$0.04867022
-0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна BinStarter (BSR)

Поточна ціна BinStarter (BSR) сьогодні становить 0.04867022 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна BSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BinStarter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.15K USD
- зміна ціни BinStarter протягом дня — -0.54%
- циркуляційна пропозиція – 37.60M USD

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Цінові показники BinStarter (BSR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BinStarter до USD становила $ -0.00026437635860009.
За останні 30 днів зміна ціни BinStarter до USD становила $ -0.0094614712.
За останні 60 днів зміна ціни BinStarter до USD становила $ -0.0035413279.
За останні 90 днів зміна ціни BinStarter до USD становила $ -0.01045880946028753.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00026437635860009-0.54%
30 днів$ -0.0094614712-19.43%
60 днів$ -0.0035413279-7.27%
90 днів$ -0.01045880946028753-17.68%

Аналіз цін BinStarter (BSR)

Останній аналіз цін BinStarter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.04823735
$ 0.04823735$ 0.04823735

$ 0.0491756
$ 0.0491756$ 0.0491756

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

-0.63%

-0.54%

-12.03%

Ринкова інформація BinStarter (BSR)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 71.15K
$ 71.15K$ 71.15K

37.60M
37.60M 37.60M

Що таке BinStarter ( BSR)

BinStarter is a multi-chain launchpad with insure protocol.

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Ресурс BinStarter (BSR)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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