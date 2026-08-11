Скільки коштує Bhipmunk зараз?

Bhipmunk зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BHIPMUNK сьогодні?

BHIPMUNK продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Meme,Base Ecosystem,Base Meme.

Наскільки популярний Bhipmunk сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BHIPMUNK.

Що відрізняє Bhipmunk від інших криптоактивів?

Як частина категорії Meme,Base Ecosystem,Base Meme та створений на мережі --, BHIPMUNK пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BHIPMUNK існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 1000000000.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Bhipmunk за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.1358166200334881280000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.