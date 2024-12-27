Ціна BFG Token (BFG)
Поточна ціна BFG Token (BFG) сьогодні становить 0.02231096 USD з ринковою капіталізацією $ 21.12M USD. Ціна BFG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BFG Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 353.27K USD
- зміна ціни BFG Token протягом дня — -6.32%
- циркуляційна пропозиція – 941.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BFG Token до USD становила $ -0.00150765686097179.
За останні 30 днів зміна ціни BFG Token до USD становила $ -0.0022295766.
За останні 60 днів зміна ціни BFG Token до USD становила $ -0.0000289239.
За останні 90 днів зміна ціни BFG Token до USD становила $ -0.0014039491449072.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00150765686097179
|-6.32%
|30 днів
|$ -0.0022295766
|-9.99%
|60 днів
|$ -0.0000289239
|-0.12%
|90 днів
|$ -0.0014039491449072
|-5.92%
Останній аналіз цін BFG Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.08%
-6.32%
-4.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.
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