Сьогоднішня ціна BFG Token (BFG)

Поточна ціна BFG Token (BFG) сьогодні становить 0.02231096 USD з ринковою капіталізацією $ 21.12M USD. Ціна BFG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BFG Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 353.27K USD

- зміна ціни BFG Token протягом дня — -6.32%

- циркуляційна пропозиція – 941.01M USD

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