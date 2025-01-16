Сьогоднішня ціна BEPE (BEPE)

Поточна ціна BEPE (BEPE) сьогодні становить 0.00874101 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BEPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.18K USD

- зміна ціни BEPE протягом дня — +6.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BEPE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEPE.