Сьогоднішня ціна BeffAI ($BEFFAI)

Поточна ціна BeffAI ($BEFFAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 715.46K USD. Ціна $BEFFAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BeffAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.68K USD

- зміна ціни BeffAI протягом дня — +7.50%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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