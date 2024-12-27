Ціна BeffAI ($BEFFAI)
Поточна ціна BeffAI ($BEFFAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 715.46K USD. Ціна $BEFFAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BeffAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.68K USD
- зміна ціни BeffAI протягом дня — +7.50%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BeffAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BeffAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BeffAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BeffAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.50%
|30 днів
|$ 0
|-5.34%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BeffAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.95%
+7.50%
-4.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI. BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements. Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism A C C E L E R A T E
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